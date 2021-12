Rätsel nach Brandanschlag auf Wohnhaus in Tirol

Es war wohl das Werk eines Feuerteufels - doch das Motiv ist bislang völlig unklar: In der Spornbergerstraße im Tiroler Schwaz brachen am Samstagabend im Keller eines Mehrparteienhauses an zwei Stellen Brände aus. Die Ermittler entdeckten Löcher in den Fenstern und stießen auf Brandbeschleuniger. Verletzt wurde niemand.