Erste Firma in Österreich zahlt 750 € Impfprämie

Werbeoffensive

Auch österreichische Unternehmen passen ihre Werbeslogans nun an die Impfaufrufe an, berichtet das Branchenmagazin „Horizont“. Vorbild ist eine Kampagne von 150 Unternehmen in Deutschland unter dem Hashtag #ZusammenGegenCorona. So wurde etwa aus BMWs Slogan „Freude am Fahren“ die „Freude am Impfen“. Der Drogeriekonzern Müller veränderte seinen Werbespruch in „Alle impfen, oder was!“ und Nespresso befindet nun „Impfen. What else?“