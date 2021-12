Kindergarten-Appell an Bund bisher unerhört

Die Reaktion seitens des Bundes auf den Brief? Keine! „Hier erwarte ich mir vom neuen Minister wesentlich mehr Engagement. Ich werde mich daher mit denselben Forderungen auch an den neuen Bildungsminister wenden. Vielleicht hat er mehr Sinn für die Kinderbetreuung in diesem Land“, sagt Bernhard Auinger. Wie berichtet, haben er und Landesrätin Andrea Klambauer einen vier Punkte umfassenden Plan ausgearbeitet mit dem künftig die Kinderbetreuung personell abgesichert werden soll.