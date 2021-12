Südtirol: Über 24.000 Stiche bei „Massenimpfung“

Auch der Sanitätsbetrieb sprach von Warteschlangen in mehreren Impfzentren wegen des großen Andrangs. Am Nachmittag habe sich die Lage jedoch deutlich entspannt, wurde betont. In einigen Impfzentren hätten „Spitzenwerte“ bei den verabreichten Impfungen erzielt werden können. Allen voran in der Messe Bozen mit 4872 Impfungen.