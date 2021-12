Nach Brand in Disco: Lange Haftstrafen für Täter

Die beiden Nachtclub-Besitzer müssen für 22,5 beziehungsweise 19,5 Jahre ins Gefängnis. Die Musiker wurden zu jeweils 18 Jahren Haft verurteilt. Das Feuer im Jänner 2013 in der südbrasilianischen Stadt Santa Maria zählt zu den tödlichsten Brandkatastrophen in der Geschichte Brasiliens. Illegales Feuerwerk setzte während einer Musikshow die leicht entflammbare Deckendämmung des Clubs in Brand. Zahlreiche Gäste, die an einer Studentenparty in dem Club teilnahmen, verbrannten oder erstickten am Rauch, hunderte weitere wurden verletzt.