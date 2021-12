Gefälschte Impfzertifikate bei Verkehrskontrolle

Kurz nach 1 Uhr in der Nacht wurde der Wagen mit einem 23-Jährigen aus dem Weinviertel am Steuer und einem Beifahrer (24) aus Krems in Stockerau angehalten – Fahrzeugkontrolle. Die Polizisten hatten den richtigen Riecher gehabt. Denn im Pkw stießen sie auf Drogenutensilien und stellten auch Kokain, Ketamin sowie Cannabis sicher. Zudem wurden ein faltbares Messer im-Scheckkartenformat, eines mit versteckter Klinge und ein Fixiermesser entdeckt.