Geklickt, geliefert, gestorben

Es war ein harter Start in ein viel zu kurzes Leben: „Benny“ und „Lola“ wurden in einen Kofferraum gepfercht und wie heiße Schmuggelware an den Mann gebracht. Ein schneller Tausch und schon war der schmutzige Deal unter Dach und Fach. Beide Hunde wurden unbedacht über das Internet gekauft, beide Hunde überlebten dieses Schicksal nicht. Und die Käufer? Auch sie werden zu einem Teil dieses mafiös-strukturierten Geschäfts.