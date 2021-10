Tierschutzreferenten diskutierten über Qualzucht

Das Thema Qualzucht ist auch Tierschutzminister Dr. Wolfgang Mückstein ein Anliegen: „Hunde verdienen als treue Weggefährten des Menschen unsere große Zuneigung. Es ist rundheraus abzulehnen, wenn an ihnen Züchtungen vorgenommen werden, die dazu führen, dass sie nicht atmen können, nicht fressen können oder sich nicht ohne Schmerzen bewegen können. Diese Qualzüchtungen sind im Tierschutzgesetz verboten. Mein Ressort arbeitet bereits intensiv an einer besseren Regelung für den strikten Vollzug. Im Rahmen der Stärkung des Vollzugs ist zudem geplant ein Ampelmodell, wie es in den Niederlanden bereits praktiziert wird, vorzuschreiben. Es erleichtert der Behörde die Beurteilung, ob bei Hunden eine zu kurz gezüchtete Schnauze und damit lebenslange Atemnot und unnötiges Leid vorliegt“, so Mückstein.