Tierschützer begrüßen neue Hürde für „Welpenmafia“

Bislang ist es in Österreich möglich, Hunde- und Katzenwelpen ohne Tollwutimpfung bereits ab einem Alter von acht Wochen ins Land zu verbringen. Dafür muss der Verkäufer lediglich bescheinigen, dass das Tier seit seiner Geburt an dem Ort gehalten wurde, an dem es geboren ist, ohne mit wildlebenden Tieren in Kontakt gekommen zu sein. Dank dieser Ausnahmeregelung hatten unseriöse professionelle Welpenhändler bislang leichtes Spiel, ihre oftmals kranken und aus zweifelhaften Quellen stammenden Tiere zum Verkauf nach Österreich zu bringen. Mit dem Schließen der Gesetzeslücke setzt Minister Mückstein ein wichtiges Zeichen im Kampf gegen den illegalen Welpenhandel.