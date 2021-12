190 Fledermäuse aus Wiener Hochhaus gerettet

Das sieht man auch nicht alle Tage. An Batmans Filmbegleiter erinnert fühlten sich Helfer mehrer Organisationen in einem Hochhaus am Wienerberg in der Nacht auf Mittwoch. Gleich 190 Fledermäuse konnten gerettet werden. Die „großen Abendsegler“, die ursprünglich aus Russland zum Überwintern nach Österreich kommen, konnten nämlich aus ihrem selbst gewählten Schlafplatz nicht mehr selbstständig hinaus. Daher mussten die dehydrierten und hungernden Flatterer schnell geborgen werden. Einige von ihnen waren trotzdem leider bereits tot.