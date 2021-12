Ramsau: Am Rittisberg wird neue Seilbahn gebaut

Erst vor wenigen Tagen wurde am Kreischberg die neue 10er-Gondelbahn in Betrieb genommen, doch auch nächstes Jahr stehen Großprojekte in steirischen Skigebieten an. Am Loser sind die Pläne ja schon länger bekannt, am Rittisberg wurden sie nun bekannt: Es entsteht eine Kombibahn aus Gondeln und Sesseln um acht Millionen Euro.