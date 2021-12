Reputation, Reichweite und Markenpräsenz steigern

Als Grundlage dient die wiederholte Präsentation der Produkte oder Dienstleistungen bei der anvisierten Zielgruppe, um diese damit vertraut zu machen. Durch die wiederholte Darstellung der Marke in einer ansprechenden Weise, bleibt das Angebot bei den Konsumenten in bleibender Erinnerung. Dieses Ergebnis lässt sich zum Beispiel mit themenbezogenen sowie interessanten Ratgebertexten verwirklichen, in denen ein Backlink integriert ist. In Kombination mit positiven Erfahrungen lässt sich mit der Zeit das Vertrauen und die Loyalität der Zielgruppe verdienen.