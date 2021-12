Die Gäste-Flut im Naturpark zwingt zum Handeln

Auch mit dem starken Müllaufkommen und Schäden an Jungwäldern hat man Probleme. Grund genug, aktiv zu werden: „Wir werden in einem ersten Schritt im gesamten Naturpark Infopunkte installieren, bei denen man über das Handy allerlei Wissenswertes zur Umgebung beziehen kann. Dieses Service reicht von einem Corona-Regel-Update über Zustände von Skitourenrouten bis hin zu Busfahrplänen und Öffnungszeiten der umliegenden Gasthäuser“, so Steininger.