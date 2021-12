Pelé zur Tumor-Behandlung wieder im Krankenhaus

Brasiliens Fußball-Legende Pelé ist zur Behandlung eines vor rund zwei Monaten entdeckten Tumors erneut ins Krankenhaus gebracht worden! „Edson Arantes do Nascimento ist im Hospital Albert Einstein, um die Behandlung seines im September dieses Jahres festgestellten Dickdarmtumors fortzusetzen“, zitierten brasilianische Medien am Mittwoch aus einer Mitteilung der Klinik in São Paulo. „Der Patient ist stabil und kann voraussichtlich in den nächsten Tagen entlassen werden.“