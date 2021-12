Teilverkauf von Bank-Zentrale verzögert sich

Bereits im Juli verkündete die Volksbank Salzburg, große Teile ihrer Zentrale in der Saint-Julien-Straße „verwerten“ zu wollen. Nun geht es mit der Veräußerung der Häuser A, B und C doch nicht so schnell. Anders als ursprünglich geplant, kommt es heuer nicht mehr zu einem Vertragsabschluss mit dem Linzer Immobilienentwickler Immo.Add, sagt Volksbank-Direktor Otto Zeller.