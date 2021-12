Mehr Züge für Pendler: Neuer Fahrplan auf Schiene

Kapazitäten verstärken

Nicht ganz so früh wie für die Schichtarbeiter, aber dafür in einer besonders stark gefragten Pendlerzeit werden die Verbindungen von Wien in Richtung Westen verstärkt: An Wochentagen wurde ein zusätzlicher Cityjet - planmäßige Ankunft in St. Pölten um 7.18 Uhr - eingeschoben. Wo es noch zu übervollen Pendlerzügen kommt, sollen Kapazitäten verstärkt werden. Sämtliche Änderungen - insgesamt mehr als hundert - lassen sich im Onlinefahrplan des Verkehrsverbundes abrufen, sofern das Datum der gesuchten Verbindung nach dem 12. Dezember liegt.