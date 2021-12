Pats laufen zu siebentem NFL-Sieg in Serie!

Die New England Patriots eilen auch ohne Tom Brady von Sieg zu Sieg. Der sechsmalige Meister fuhr in seiner zweiten Saison ohne die Quarterback-Legende am Montagabend im Spitzenspiel der National Football League (NFL) mit 14:10 bei den Buffalo Bills den siebenten Erfolg in Serie ein. Spielmacher Mac Jones lancierte bei Wind und Regen in der gesamten Partie nur drei Passversuche - so wenige wie kein NFL-Quarterback seit 1974.