Lauterbach: „Werden Kampf mit Pandemie gewinnen“

Dauerpräsenz in TV-Talkshows

Noch am Sonntagabend saß Lauterbach in der ARD-Talksendung „Anne Will“ - scheinbar völlig unbeeindruckt von seiner bevorstehenden Ernennung zum Minister - und machte das, wofür er bekannt geworden ist in der Pandemie: Er zitierte aus Studien - in diesem Fall zur neuen Omikron-Variante. Die Detailversessenheit ist das Markenzeichen des studierten Mediziners, der sich mit seiner Dauerpräsenz in den Fernseh-Talkshows zu einem der führenden Corona-Experten im Lande gemausert hat.