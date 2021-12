Waldviertler Dialekt macht „Pipelino“ Probleme

Er ist schon ein richtiger kleiner Tausendsassa, der in der AVIA-Station in Gmünd tagtäglich seinen Dienst versieht. Er begrüßt freundlich Kunden, hat wichtige Informationen für sie parat, dazu so manches freundliche Wort und derzeit sogar Adventgedichte. „Pipelino“ ist ein außergewöhnlicher Mitarbeiter – ein Roboter!