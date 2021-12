„Lockdown kostet uns eine Milliarde pro Woche“

Aus epidemiologischer Sicht gibt es für Public-Health-Experten Armin Fidler in Sachen Lockdown nur eine Antwort: „Wenn ich die Risiken auf Null reduzieren will, muss ich alles zusperren.“ Allerdings sei die Epidemiologie nur eine Variable. Unterm Strich gehe es um politische Entscheidungen, „um das Abwägen von Risiken, darum, ökonomische, gesellschaftliche und sozialen Interessen zu verantworten“, stellt Fidler klar. Schließlich kostet der Lockdown rund eine Milliarde Euro pro Woche. „Wenn ich vier bis fünf Milliarden dafür ausgebe, fehlen Unsummen und es stellt sich die Frage, auf was ich im Gegenzug verzichte. Auf Gelder für Straßen, Kindergärten oder Dinge aus dem Sozialbereich?“