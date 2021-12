Initiative kümmert sich um einsame Tiere

Christkind für Tierheimtiere

Dafür, dass das Christkind auch die einsamsten Tiere im Land nicht vergisst, sorgt Rebecca Altenhofer aus Edt bei Lambach. Was 2013 als Ein-Frau-Betrieb mit drei teilnehmenden Tierheimen begann, besteht heute aus zehn ehrenamtlichen Helfern sowie 85 Tierschutzvereinen aus acht Bundesländern! Unter www.weihnachtsaktion.at kann bis Jänner jeder, der den Tierschutztieren etwas Gutes tun will, einen Verein sowie ein Herzenstier aussuchen und diesem einen oder auch mehrere Wünsche erfüllen. Die Geschenke können per Post geschickt oder kontaktlos abgegeben werden. Dass die Christkinderl wie früher persönlich vorbeischauen, ist im Lockdown leider nicht möglich. Dafür werden auf der Facebook-Seite „Christkind für Tierheimtiere“ laufend Fotos von der Aktion gepostet.