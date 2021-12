„Dieser Sport-Lockdown schadet der Gesundheit!“

Bewegung ist in finsterer Jahreszeit Glücksfaktor

Sehr zum Ärger der rund 15.000 Sportvereine in Österreich, rund 750 davon in Wien. Sie fordern einen raschen Neustart: „Unsere Übungsleiter stehen bereit, auch vor Weihnachten das Programm wieder hochzufahren“, sagt Sonja Landsteiner vom ASKÖ WAT Wien, auch den so wichtigen Gesundheitssport. „Gerade in der finsteren Jahreszeit ist gemeinsamer Sport Motor für Ausgeglichenheit und Glücksgefühle.“