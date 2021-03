Den Sportvereinen laufen die Mitglieder davon

Durch den Wegfall der Beiträge geraten die Vereine noch mehr in eine finanzielle Schieflage. Investitionen in die Sportanlagen sind so kaum möglich. Auch die Bezahlung von laufenden Gehältern wird schwierig. Ein wenig Abhilfe bietet der NPO-Fonds, bei dem um finanzielle Unterstützung angesucht werden kann. Im Burgenland haben bereits 50 Sportvereine Hilfsgelder erhalten.