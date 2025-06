Rekord-Deal! Real holt 17-jähriges Supertalent

Jüngster Torschütze

„Danke Franco für deinen Einsatz und dein Talent. Es erfüllt uns mit Stolz, zu sehen, wie du im Klub gewachsen bist“, hieß es in einer Mitteilung von River Plate. Mit seinem Einsatz in der vergangenen Woche im WM-Qualifikationsspiel gegen Chile wurde der 17-Jährige zum jüngsten Spieler in einem offiziellen Länderspiel der argentinischen Nationalmannschaft. Er ist außerdem der jüngste Torschütze in der Geschichte von River Plate.