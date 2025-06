Sicherheit von Juden in ganzer Welt gefährdet

In Krisenregionen befindliche Auslandsösterreicher rief Meinl-Resinger auf, sich auf der Homepage des Außenministeriums (BMEIA) zu registrieren oder sich mit den Vertretungsbehörden, in Kontakt zu setzen. „Wir sind mit allen Botschaften in Kontakt, und die Botschaften wurden auch gebeten, dass sie aktiv eine Kommunikation mit den Österreichern führen. Da sind immerhin circa 9.700 in Israel, circa 200 Personen im Iran und ungefähr 105 Österreicherinnen und Österreicher in Palästina.“