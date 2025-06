Gewalt, Mobbing: So soll Schulklima besser werden

Ob Gewalt, Radikalisierung, Mobbing oder psychische Belastungen, die Probleme an den Schulen nehmen zu. Lehrkräfte sind oftmals überfordert damit. Genau hier setzt das neu ausgerollte Programm „Schule mit SPIN“ an, das Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) am Donnerstag präsentierte. Das dreijährige Pilotprogramm wird an rund 50 Schulen vorwiegend der Sekundarstufe 1 durchgeführt.