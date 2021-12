Betriebe in Urlaubsorten klagen über Stornierungen

„Während in anderen europäischen Destinationen wie der Schweiz, Frankreich und Südtirol die Leitbetriebe in die Wintersaison gestartet sind, verzeichnen wir in Österreich Stornierungen am laufenden Band, die noch dazu weit in das kommende Jahr hineinreichen. Gleichzeitig gibt es momentan kaum neue Buchungen“, klagen betroffene Gastgeber.