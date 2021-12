Tourengeherin lag fünf Minuten unter Schneemassen

Schlechte Wetterverrhältnisse

Da die Wetterverhältnisse schlecht waren, konnte kein Notarzthubschrauber zur Unfallstelle fliegen. Infolgedessen wurden die Bergrettungen Schwaz und Kaltenbach alarmiert. Während die Schwazer Bergretter direkt mittels Tourenski aufstiegen, wurden die Kaltenbacher Bergretter von Hochfügen aus mit einer Pistenraupe so weit wie möglich bergwärts transportiert – den Rest stiegen auch sie mit Tourenski hinauf. Gegen 18 Uhr konnte die Verletzte schließlich geborgen werden. Sie wurde nach Hochfügen gebracht und von dort aus in weiterer Folge in das Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert.