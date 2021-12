1076 Kinder am Wochenende geimpft

Am gestrigen Samstag starteten bei den Impfstraßen Graz, Leoben und Premstätten die Kinderimpfungen: Dabei wurden an den beiden Tagen insgesamt 1076 Kinder zwischen fünf und elf Jahren geimpft, es wurden praktisch alle eingeladenen Termine wahrgenommen. Die nächsten Kinderimpftermine finden am 11. und 12. Dezember an den Impfstraßen in Graz, Liezen und Premstätten statt, am 12. Dezember zusätzlich auch in Bruck an der Mur. Außerdem gibt es am Samstag, dem 11. Dezember, an der Impfstraße in Murau erstmals auch für Kinder eine freie Impfaktion ohne Voranmeldung.