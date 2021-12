Szene-Wirt machte Parteizentrale aus seinem Lokal

Laut gültiger Notmaßnahmenverordnung sind Versammlungen politischer Parteien zulässig – aber nur wenn sie unaufschiebbar sind und nicht digital durchgeführt werden können. „Unsere Sitzungen sind legal“, ist Kopatz überzeugt. Denn seine mittlerweile über 100 Mitglieder seien großteils „einfache Menschen ohne stabilen Internetzugang“. Zudem stünden jeweils wichtige Wahlen bei den Sitzungen an. „Zuletzt stimmten wir über das Putzmittel ab, das in der Parteizentrale verwendet wird. Kommende Woche entscheiden wir, ob das Zwickl ins Kantinenprogramm aufgenommen werden soll“, so Kopatz mit ernster Miene.