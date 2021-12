Biontech: Brauchen neuen Impfstoff gegen Omikron

Weiterhin sind aber noch viele Fragen zu Omikron offen. Nachdem die Weltgesundheitsorganisation Omikron als „besorgniserregend“ eingestuft hat, forschen Wissenschaftler mit Hochdruck zur neuen Variante. Sorge macht ihnen dabei vor allem die hohe Anzahl an Mutationen im Spike-Protein des Virus, die ihm zur Bindung an die Zellen dient. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC geht angesichts dessen bereits davon aus, dass Omikron Delta schon bald als vorherrschende Variante in Europa ablösen dürfte.