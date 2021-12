Überschwemmung nach Unfall mit Hydranten

Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehren von Rum und Thaur nach einem Unfall in der Siemensstraße in Rum. Eine 25-jährige Afghanin verlor Freitagnacht aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren Pkw. Dabei prallte sie gegen einen Hydranten, aus dem in weiterer Folge Wasser austrat.