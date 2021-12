In sechs Jahren soll Wels schuldenfrei sein

Seit 2015 Minus bereits um 57 € Millionen verkleinert

In seiner zweiten Amtsperiode will er den Weg des Schuldenabbaus fortsetzen. In den letzten sechs Jahren ging das Minus um 57 Millionen € zurück und liegt aktuell bei 11,9 Millionen. 2023 soll der Schuldenstand der Stadt bei 7,8 Millionen € liegen und sich bis 2027 auf null reduzieren. Dass es trotz Corona finanziell für Wels passabel lief, begründet der Bürgermeister durch Einsparungen im Ausgabenbereich und zusätzliche Einnahmen bei den Zweckzuschüssen gemäß dem Kommunalinvestitionsgesetz.