Erst ein Abflug konnte ÖSV-Shootingstar stoppen

Die letzten Zweifel an seinem Talent und an seiner Topform räumte der Mellauer dann am Donnerstag aus: Da holte er als Dritter auch erstes EC-Riesentorlauf-Stockerl. Auch am Freitag sah es so aus, als ob der Heeressportler seinen Erfolgslauf fortsetzen könnte. Mit Nummer 17 gestartet, erwischte er erneut eine ausgezeichnete Fahrt und lag bei der Zwischenzeit als Vierter nur 0,12 Sekunden hinter der Bestzeit.