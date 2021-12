„Mich muss nicht die ganze Welt lieben“

Stefan Pohl: Die Zusammenarbeit mit Erwin Steinhauer war einfach super, er ist auch ein wahnsinnig lieber Mensch und Kollege. Erst vor wenigen Tagen hat er mir per Whatsapp geschrieben, dass es ihm sehr gefallen hätte, was ich in der „Lederhosenaffäre“ gemacht habe. Komplimente von jemanden wie Erwin Steinhauer sind mir natürlich richtig viel wert. Aber ja, natürlich stellt sich ein wenig Respekt ein, wenn man anfangs erfährt, wer da aller noch so mitspielt. Man kennt die Leute ja auch oft nur von der Leinwand, vom Fernsehen. Allerdings: Die ganze Aufregung ist bei Persönlichkeiten wie Steinhauer oder auch Harald Krassnitzer nicht nötig. Die sind sehr freundlich und sehr kollegial. Da gibt es kein Wetteifern.