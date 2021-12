Furiose ABBA-Tribute-Show kommt 2022 nach Wien

Saxofonist Andersson lief unlängst bei einer Party in Schweden Benny Andersson über den Weg und fragte ihn höchstpersönlich, was er denn von einer Show wie „Abbamania“ halten würde. „Er meinte, das wäre absolut okay und er wünsche uns allen nur das Beste. Was er hinter den Kulissen wirklich darüber denkt, das weiß ich aber nicht“, fügt er lachend hinzu. Für ABBA-Fans tun sich jedenfalls so viele Möglichkeiten wie noch nie auf, ihre Lieblingsmusik zu hören und zu sehen. „Abbamania The Show“ ist am 27. März 2022 in der Wiener Stadthalle zu sehen. Unter www.ticketkrone.at gibt es die Karten für das Spektakel und weitere Infos.