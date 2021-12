Wie „griffig“ ist Jeddah eigentlich?

Der „Jeddah Corniche Circuit“ ist nicht nur der 75. Gastgeber in der Geschichte der „Königsklasse“, er ist auch die vierte Strecke im Nahen Osten – nach Bahrain, Abu Dhabi und Katar präsentiert sich an diesem Wochenende erstmals Saudi-Arabien als Austragungsstätte eines derartigen Motorsport-Spektakels. Für den gesamten Zirkus wieder eine große Herausforderung. „Die größte Unbekannte ist natürlich der Belag“, sagt Red Bulls Motorsportchef Dr. Helmut Marko. „Keiner weiß noch, wie griffig er ist, wird es Graining geben. Also da ist einiges noch offen.“