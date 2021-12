Hamilton: „Nicht meine Entscheidung, hier zu sein“

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat vor dem Hintergrund der viel kritisierten Menschenrechtslage in Saudi-Arabien auch sein Unbehagen über den Grand Prix ausgedrückt. „Es ist nicht meine Entscheidung, hier zu sein. Der Sport hat die Entscheidung getroffen, hier zu sein“, sagte der sozial und politisch engagierte Mercedes-Pilot am Donnerstag vor der Formel-1-Premiere in dem strengkonservativen Königreich.