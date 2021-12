Burschen zündelten: Feuer auf dem Spielplatz

Dieser „Lausbubenstreich“ hatte einen Feuerwehreinsatz zur Folge und schlägt sich mit Tausenden Euro Schaden zu Buche: Zwei Jugendliche dürften in St. Kathrein/L. in einem Plastiktunnel gezündelt haben, worauf sich in Folge der Brand rasant auf einem Spielplatz ausbreitete. Die Feuerwehr rückte mit 15 Florianis an.