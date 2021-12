Auf Toni Polsters Spuren

Diese Leistung für die Geschichtsbücher geriet etwas in den Hintergrund. Teamchefin Irene Fuhrmann seufzte nach dem Aus von Kirchberger (15.), die in Luxemburg operiert wurde: „Ich hoffe, dass es gut ausgeht in Richtung EM.“ Nächste Woche gibt der ÖFB das Quartier bekannt, das Eröffnungsspiel steigt 6. Juli im Old Trafford, im April geht’s in der WM-Quali weiter – daheim im „Finale“ ums Play-off-Ticket gegen Nordirland.