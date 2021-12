Tiroler zufällig des Suchtgifthandels überführt

Adressiert war das in Innsbruck abgefangene Paket voller Koks zwar nicht an den 29-jährigen Angeklagten. Bei der Polizeieinvernahme gestand er aber, von 2017 bis 2021 insgesamt 2,7 Kilogramm Cannabis und 120 Gramm Kokain im Oberland verkauft zu haben. Nachweisen hätte man ihm das nicht können. „Er war gnadenlos ehrlich“, so der Staatsanwalt. Der Strafrahmen: ein bis zehn Jahre.