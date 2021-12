Impfpflicht könnte EU-weit kommen, FPÖ ist dagegen

Österreich ist Pionier. Was die Leistung wert ist, wird man erst sehen. Die Impfpflicht birgt Zündstoff. Die Mehrheit ist dafür - siehe auch aktuelle Zahlen (siehe Grafik unten) zum Thema. Und bringt potenzielle Nachahmer. „Wir sollten über eine verpflichtende Impfung in der EU nachdenken“, sprach am Mittwoch etwa Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Ein Drittel in der EU ist noch ungeimpft. Hinzu kommt Omikron. In Deutschland wird schon seit Tagen über eine rot-weiß-rote Lösung debattiert.