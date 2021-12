Nicht unter Kontrolle | Politik redet nur

Nicht unter Kontrolle. Jetzt reicht es auch den Wirten, die von der Regierung endlich Klarheit einfordern, wie es mit ihrer Branche weitergeht - da stehen sogar Proteste im Raum. Freilich reicht es nicht nur den Wirten. „Wie sehr vertrauen Sie der Regierung, wenn es um die Bewältigung der Corona-Krise geht?“, fragte jetzt das renommierte Gallup-Institut repräsentativ 1000 Österreicher. Während in der ersten Pandemie-Phase im März des Vorjahres bei dieser Frage 85% ein sehr großes oder großes Vertrauen zeigten, sind es jetzt nur noch 19%. Katastrophal auch die Zustimmungsrate zur Frage, ob die Pandemie unter Kontrolle sei. Diese Ansicht teilten im Oktober immerhin noch 34 Prozent, jetzt, wenige Wochen später, sind es bloß noch 10%. Im Umkehrschluss meinen 85% der Österreicher, dass die Pandemie „nicht“, oder „gar nicht“ unter Kontrolle sei. Auch die Parteien schneiden schlecht bis sehr schlecht ab. Besonders harsch fällt das Urteil über die FPÖ aus. In der werden nun Stimmen lauter, die sich ganz im Gegensatz zu Parteichef Herbert Kickl für die Corona-Impfung aussprechen, wie jüngst Andreas Mölzer. Das Partei-Urgestein hatte sich im ORF sogar positiv zur Impfpflicht geäußert. Und legt im „Krone“-Gespräch noch nach: „Kickl beschwert sich, dass die Regierung keinen Widerspruch dulde. Das ist offenbar in der FPÖ ähnlich.“ Immer schon hieß es, kaum einer kenne die FPÖ so gut wie Mölzer …