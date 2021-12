Ärger mit der Finanz: Bordellbetreiber vor Gericht

Der Vorwurf: Abgabenverkürzung in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro im Zeitraum von 2009 bis 2019. Das Gericht musste klären, wie die Arbeit der Frauen in Bezug auf die Umsatzsteuer zu bewerten ist. Laut Ansicht der Angeklagten handelt es sich bei den Damen um „Selbstständige“ und deswegen hätte das Finanzamt ihnen eigentlich die Umsatzsteuer selbst vorschreiben müssen. Ihr Anwalt führte dazu aus: „Es handelt sich um ein Rechtsthema“ und „es ist unzumutbar, dass das am Rücken meiner Mandanten geklärt wird“.