Kontakt bei Interview: Kocher im Homeoffice

„Ich wünsche der positiv getesteten Person und allen Erkrankten alles Gute und eine rasche Genesung. Als Vorsichtsmaßnahme ist es selbstverständlich, dass ich meine Arbeit derzeit aus dem Homeoffice ausüben werde“, so Kocher am Mittwochvormittag in einer Aussendung. Auch beim Pressefoyer des Ministerrats zu Mittag wird Kocher daher nicht dabei sein.