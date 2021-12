Steirische Spitzenbeamte verhöhnen Umweltschützer

Kinder sollten keine Erde in den Mund nehmen, Anrainer kein Grundwasser zum Gießen verwenden und schon gar nicht trinken, Gemüse und Kräuter aus dem eigenen Garten dürften keinesfalls verzehrt werden: Die Empfehlungen der Agentur für Ernährungssicherheit (AGES), die im Oktober 2018 an die Bewohner des Ortsteils Schrems in der steirischen Gemeinde Frohnleiten ergangen sind, hatten es in sich.