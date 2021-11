Baustellen-Besetzer: „Wir bleiben hier!“

Szenenwechsel: Hausfeldstraße. Hier sind am frühen Nachmittag lediglich zwei (!) Aktivisten anzutreffen. Die beiden Pensionisten zurren Planen an den Zelteingängen fest. Sie misstrauen der Aussage, dass der Tunnel doch nicht kommen soll. „Stimmt alles nicht. Was die Medien berichten, glauben wir nicht.“