Trotz Lockdown: Lobau-Besetzer entspannen in Sauna

Seit Montag gelten allgemeine Ausgangsbeschränkungen. Ähnlich wie für die Corona-Leugner im Wiener Stadtpark dürfte dies aber nicht für die Lobau-Besetzer gelten. Sie lungern nach wie vor auf den besetzten Baustellen herum, feiern Partys und sitzen dicht gedrängt am Lagerfeuer. Um das Camp noch luxuriöser zu machen, ist neuerdings Wellness angesagt. Beim Lager in der Hirschstettner Straße gruben die Aktivisten zuletzt eine Sauna in einen Erdhügel. Damit ist das Camp zurzeit eine der wenigen frei zugänglichen Wellnessoasen in ganz Wien. Thermen, Hotels und Fitnessstudios haben wegen des Lockdowns geschlossen.