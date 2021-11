Causa Lobau: „Tiere werden auf Trockenem sitzen!“

Im Kampf gegen die Autobahn muss absurderweise auch ein weit friedlicherer Kerl herhalten – der nur 13 Millimeter große Einhorn-Trüffelkäfer. Den bekommt zwar niemand zu sehen, weil er nur zur Paarung an die Oberfläche kommt, dennoch stuft ihn Greenpeace als vom Aussterben bedroht ein. Das Winzigst-Insekt dürfte allerdings von dem, was sich in den Tiefen der Lobau dereinst abspielen könnte, relativ unbeeindruckt bleiben.