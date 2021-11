Tausende bei Corona-Demo Salzburg

Waren es am Samstag bei der Demo gegen die Corona-Maßnahmen gerade einmal rund 50 Personen, so protestierten am Sonntag in der Salzburger Altstadt mehr als 3500 Bürger. Im Internet kursierten Gerüchte, dass mehr als 10.000 Personen teilnahmen, was die Polizei nicht bestätigen konnte. Zuvor gab es am Kapitelplatz eine Kundgebung mit rund 1000 Personen, welche von der Impfskeptiker-Partei MFG veranstaltet wurde.